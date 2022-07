Der türkische Oppositionspolitiker Mithat Sancar hat Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) für ihre klaren Worte bei dem Treffen mit ihrem Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu in Istanbul gelobt. »Direkte Aussagen und Konfrontation sind manchmal unausweichlich, nicht nur erforderlich«, sagte der Co-Vorsitzende der prokurdischen Partei HDP am Samstag nach einem Gespräch mit Baerbock in Ankara. Çavuşoğlu spreche bei solchen Treffen immer eine sehr klare Sprache. Dies sei nun das erste Mal, dass sein deutsches Gegenüber sich auch so klar verhalten habe. »Das war in Ordnung«, sagte er. Und fügte hinzu, es habe sich um eine »notwendige Konfrontation« gehandelt.