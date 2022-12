Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, 68, strebt offenbar ein weiteres Mandat an und will sich im Falle eines Wahlerfolgs dann am Ende seiner Amtszeit zurückziehen. Er bitte die Bevölkerung bei der Wahl im kommenden Jahr »zum letzten Mal« um ihre Unterstützung, sagte Erdoğan am Samstag bei einer Rede in der nordtürkischen Stadt Samsun.