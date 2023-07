Paludan, ein rechtsextremer Politiker, war bei der Verbrennung im Januar eine zentrale Figur. Am 21. Januar hatte sich ein gutes Dutzend Menschen vor der türkischen Botschaft in Stockholm versammelt. Im Verlauf des Protests zündete Paludan einen Koran an. Es war nicht das erste Mal, dass er dies tat. Er hatte in der Anmeldung zur Veranstaltung erklärt, sein Protest richte sich gegen den Islam und den Versuch des türkischen Präsidenten, die Meinungsfreiheit in Schweden zu beeinflussen.