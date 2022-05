Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Nach Angaben der Helfer warteten die Crews und die Geretteten am Mittwochvormittag auf Hilfe eines Schiffes, das die Migranten an Bord nehmen könne. »Das Verhalten der europäischen Behörden ist skandalös und gefährdet Menschenleben: Trotz mehrerer Notrufe haben alle europäischen Behörden in den letzten 8 Stunden Hilfe verweigert!«, hieß es dazu von Resqship.