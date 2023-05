Ob sie Pilger waren, die an Zeremonien teilnahmen, die derzeit an der La Ghriba-Synagoge abgehalten werden, war zunächst unklar. Bei den weiteren Verletzten handelt es sich um sechs Sicherheitskräfte und vier Zivilisten. Die Feiern an der Synagoge werden mit zahlreichen Sicherheitskräften geschützt. Djerba ist auch als Tourismusdestination beliebt.

Schwerer Terrorakt im Jahr 2002

Bereits im April 2002 war die La Ghriba-Synagoge, die älteste noch genutzte Synagoge auf dem afrikanischen Kontinent, Ziel eines Attentats. Damals hatte ein Terrorist einen Tanklaster gegen die Mauer des Gotteshauses gelenkt. Bei dem Anschlag waren mindestens 19 Menschen getötet worden, darunter 14 deutsche Touristen.