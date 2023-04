Immer wieder machen sich Menschen aus Afrika vor Verzweiflung in kaum seetauglichen Booten auf den Weg übers Mittelmeer. Nun hat Tunesiens Marine hat vor seiner Küste 31 Leichen geborgen. Die Menschen stammen demnach wahrscheinlich aus Ländern südlich der Sahara, teilte ein Sprecher der Nationalgarde mit. Die leblosen Körper seien in der Nähe verschiedener Orte gefunden worden, darunter in den Küstenstädten Sfax und Mahdia. Unter den Opfern seien auch zwei Kinder.