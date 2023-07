Sfax gilt als einer der Starthäfen für Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern, die von dort in Booten nach Europa aufbrechen. Die zweitgrößte Stadt Tunesiens liegt rund 130 Kilometer von der italienischen Insel Lampedusa entfernt.

EU will Tunesien finanziell unterstützen

Am Sonntag hatte die Europäische Union ein umfassendes Migrationsabkommen mit Tunesien beschlossen . Es sieht massive EU-Finanzhilfen vor, im Gegenzug soll Tunesien stärker gegen irreguläre Migration vorgehen. Vorgesehen sind etwa 105 Millionen Euro für Such- und Rettungsaktionen und die Rückführungen von Migranten. Zusätzlich stellt die EU-Kommission 150 Millionen Euro an Zuschüssen für den Staatshaushalt und Darlehen in Aussicht.