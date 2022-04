Vor der Küste Tunesiens Mindestens 17 Menschen sterben bei Fluchtversuch über das Mittelmeer

Der Sprecher äußerte die Befürchtung, dass die Totenzahl noch deutlich steigen könnte. Laut Schilderungen von Überlebenden hätten sich in jedem Boot zwischen 30 und 32 Menschen befunden. Die behelfsmäßig für die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer hergerichteten Boote waren nach Angaben des Gerichtssprechers in einem »schlechten Zustand«.

Die Mehrzahl der Menschen, die in der Nacht zum Samstag in den vier Booten aufgebrochen seien, stammten aus afrikanischen Staaten südlich der Sahara, sagte der Sprecher.

Auch vor der Küste des Libanon kamen am Wochenende mindestens sechs Geflüchtete ums Leben. Das Boot war am Samstag nahe der nordlibanesischen Küstenstadt Tripoli gekentert. An Bord befanden sich nach Angaben von Verkehrsminister Ali Hamie etwa 60 Menschen. 45 von ihnen seien gerettet worden, sagte Hamie am Samstagabend im Radio.