In Tunesien hatte es zuletzt einen Anstieg rassistisch motivierter Angriffe auf Migrantinnen und Migranten gegeben, nachdem Präsident Kais Saied im Februar »Horden« illegaler Migranten einer »kriminellen Verschwörung« beschuldigt hatte. Anfang Juli wurden nach dem Tod eines Tunesiers in Sfax 1200 Migrantinnen und Migranten von der Nationalgarde aus der Stadt vertrieben und ohne Wasser bei 40 Grad in der Wüste ausgesetzt.