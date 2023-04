Der 2019 gewählte Saied regiert Tunesien zunehmend autoritär. Er hatte im Juli 2021 in einer rechtlich umstrittenen Form den Notstand ausgerufen. Seitdem hat er unter anderem das Parlament aufgelöst und regiert weitestgehend per Dekret. Im Sommer 2022 ließ er in einem Referendum eine neue Verfassung verabschieden , die ihm deutlich mehr Macht verleiht.

Zunehmende Repressionen gegen Regierungsgegner

Seit Beginn des Jahres wurden bereits mehr als ein Dutzend Oppositionelle, Journalisten, Aktivisten, aber auch ein Geschäftsmann festgenommen worden. Ihnen wird eine Verschwörung gegen die Staatssicherheit vorgeworfen, ohne dass nach Darstellung ihrer Anwälte konkrete Beweise vorliegen.