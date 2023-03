Nicht nur die wirtschaftliche Not bringt die Menschen in Tunesien auf die Straße. Die Gegner von Saied befürchten vor allem, der Präsident wolle den letzten demokratischen Staat in Nordafrika in eine Autokratie verwandeln und die demokratischen Errungenschaften der Revolution des Arabischen Frühlings vom Jahr 2011, der in Tunesien seinen Anfang nahm, zurückschrauben.

Saied sichert sich immer mehr Macht . Er löste dafür das Parlament auf und ließ eine neue, deutlich geschwächte Volksvertretung wählen. Der Staatschef führte außerdem eine umstrittene neue Verfassung ein, dank der er auch eigenmächtig Richter ernennen und entlassen darf.