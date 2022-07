TV-Duell um das Amt des britischen Premiers Streit, Streit, Streit – und eine glatte 10 für Boris Johnson

Sie können die Anfeindungen nicht lassen: Auch in der BBC zerlegten sich die Möchtegern-Premiers Liz Truss und Rishi Sunak lustvoll selbst. Nur in einer Frage zeigten sie sich am Ende verblüffend einig.