Mehrere Medien berichteten über die zweifelhaften Kündigungen, darunter CNN . Inzwischen hat Twitter eingelenkt, will nun mit den Betroffenen verhandeln, immerhin. Doch viele in der Tech-Szene sind vom Vorgehen des Konzerns entsetzt. »Wir alle wollten immer für Silicon-Valley-Firmen arbeiten, weil wir glaubten, dass sie uns besser behandeln würden. Doch das hat sich jetzt als Fassade herausgestellt«, kritisiert Odanga Madung von der Mozilla Foundation. Er hat in den vergangenen Jahren intensiv zu den Arbeitsbedingungen in der Tech-Branche geforscht.

Twitter ist dabei nicht die erste Firma auf dem Kontinent, die international für Schlagzeilen sorgt. Auch der Facebook-Mutterkonzern Meta geriet bereits massiv in Kritik. Die Firma lagerte die Moderation ihrer Inhalte an einen Anbieter in Kenia aus, dort sollten auch gewaltverherrlichende Posts gefunden und gelöscht werden. Ein ehemaliger Mitarbeiter dieses Anbieters klagt inzwischen gegen Meta – die Arbeitsbedingungen seien katastrophal, viele Angestellte litten psychisch unter den Folgen ihrer Tätigkeit. »Das ist die ausbeuterische Unterwelt der Tech-Firmen in Afrika, die bleibt oft im Verborgenen, die sollen wir nicht sehen«, sagt Madung. Meta bestreitet die Vorwürfe, Anfang kommenden Jahres will ein Gericht in Kenia entscheiden, ob sich der amerikanische Konzern juristisch verantworten muss.