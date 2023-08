Überbevölkerung Acht Milliarden – sind wir bald zu viele Menschen auf der Erde?

Auch in Indien ist es so. Das Land ist die einzige vegetarische Weltmacht, wenn man so will. Die Frage ist nur: wie lange noch?

Wenn sich die Menschen in den heute armen Ländern in der Zukunft so ernähren wollten, wie jene in den reichen, sei das aus Umweltsicht natürlich ein Problem, sagt Reiner Klingholz. Gleichzeitig könne man es dem Globalen Süden kaum absprechen, einen ähnlichen Lebensstandard wie den unsrigen anzustreben.