Schlangestehen für die Rettung vor den Fluten: Hunderte Menschen in der pakistanischen Provinz Belutschistan konnten am Sonntag nur noch per Militärhelikopter die Katastrophengebiete verlassen – darunter viele Kinder und Ältere.

Auch in anderen Teilen des Landes war der Luftweg oft die einzige Möglichkeit, Hilfsgüter zu verteilen oder Menschen aus den teilweise reißenden Fluten zu retten. Mehr als 1.000 Menschen sind bislang in den Überschwemmungen und Sturzfluten ums Leben gekommen. Monsunartiger Starkregen hat die Katastrophe verursacht, Satellitenaufnahmen zeigen, dass ganze Landstriche und Siedlungen am Fluss Indus nun unter Wasser stehen.

Mehr als 30 Millionen Menschen sollen betroffen sein, Zehntausende haben ihr Zuhause verloren. Die pakistanische Regierung hat den Notstand ausgerufen und internationale Hilfe angefordert.

Bilawal Bhutto-Zardari, Außenminister Pakistan

»Ich habe noch nie eine Zerstörung oder Verwüstung dieses Ausmaßes gesehen. Ich finde es sehr schwierig Worte zu finden. Die gewohnten Begriffe wie Monsunregen oder Überschwemmungen, erfassen die anhaltende Verwüstung und Katastrophe nicht, die wir immer noch erleben.«

Der jährliche Monsun mit seinem immensen Regen dauert für gewöhnlich von Juni bis September. Für die Landwirtschaft und die Wasservorräte spielt er eine äußerst wichtige Rolle, doch immer wieder sorgt er auch für verheerende Überschwemmungen – zuletzt 2010.

Pakistan ist zudem besonders anfällig für Klimaveränderungen. Es steht nach Angaben der deutschen Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch auf Platz acht der Länder, die am stärksten von extremen Wetterereignissen bedroht sind.