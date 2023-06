Zudem entführten die Angreifer offenbar mehrere Menschen. Das Verteidigungsministerium bestätigte Berichte darüber und teilte mit, Truppen befänden sich bereit in der Verfolgung der Angreifer.

Den Angaben zufolge überfiel die Miliz die Schule am späten Freitagabend. Sie habe einen Schlafsaal niedergebrannt und Lebensmittel mitgenommen. Die Schule liegt im Westen von Uganda in Mpondwe an der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo. Bei der Miliz handelt es sich laut Polizei um die Allied Democratic Forces (ADF), eine ursprünglich aus Uganda stammende Gruppe, die vom Kongo aus operiert und die dem sogenannten »Islamischen Staat« (IS) Treue geschworen hat.