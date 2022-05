Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Doch auch nach der vermeintlichen Frauenkonferenz macht Unilever fröhlich weiter. In den folgenden Tagen tauchen überall in Kampala Plakate auf, darauf abgebildet eine lächelnde Frau mit Schürze, hinter ihr das perfekte Eigenheim: »Bekomme mehr von deinem Ehemann. Das Geheimnis ist Royco.« Eine ugandische Onlinezeitung zitiert Joanita Menya, Unilever-Chefin in dem Land: »Frauen, die mit Royco kochen, sorgen für dankbare Ehemänner. Jetzt kennen Sie das Geheimnis, wie Sie Ihren Mann dazu bringen können, das Haushaltsgeld zu erhöhen.«

Nach einer schriftlichen Anfrage des SPIEGEL versucht sich der verantwortliche Unilever-Konzern nun in Schadenbegrenzung. Die Pressestelle in London antwortet nicht auf konkrete Fragen, sondern teilt allgemein mit: »Es tut uns sehr leid, dass die Kampagne stereotype Geschlechterrollen reproduziert hat. Wir hätten uns anders verhalten sollen, und wir werden das aufarbeiten, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal vorkommen kann.« Man werde die Kampagne sofort beenden.

Dabei hatte sich Unilever bereits im Jahr 2016 vollmundig dazu verpflichtet , auf sexistische Stereotype in Werbekampagnen zu verzichten – und die Konkurrenz aufgefordert, dies ebenfalls zu tun. Man habe die Verantwortung, sich »auf breiter gesellschaftlicher Ebene« für einen Wandel einzusetzen, sagte damals Unilever-Marketingchef Keith Weed der britischen BBC. Diesem Anspruch ist der Konzern wohl nicht gerecht geworden.