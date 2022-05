Die Bundesregierung hat sich enttäuscht über den Besuch von Uno -Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet in China geäußert. Das Auswärtige Amt verwies darauf, dass Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die Aufklärung der gravierenden Vorwürfe über schwerste Menschenrechtsverletzungen in der Provinz Xinjiang gefordert habe.

»Wir erwarten weiterhin, dass die Hochkommissarin den angekündigten Bericht zur Menschenrechtslage in Xinjiang so schnell wie möglich veröffentlicht«, hieß es aus dem Auswärtigen Amt weiter. Kritiker hatten Bachelet bereits vor der Reise gewarnt, ihr werde der notwendige Zugang für eine vollständige Bewertung der Situation in Xinjiang nicht gestattet. Es bestehe die Gefahr, dass China den Besuch nutze, um die Lage der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Provinz zu verharmlosen. Das US-Außenministerium hatte die Visite als Fehler bezeichnet.