Region Donezk, Ukraine

Quelle: Ukrainische Armee

Die ukrainischen Streitkräfte veröffentlichten Videoaufnahmen, die einen Hubschrauber bei einem Kampfeinsatz in der Region Donezk zeigen sollen; der Pilot feuert Raketen auf russische Stellungen ab.

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte mit dem Piloten an einem ungenannten Ort sprechen. Der Soldat, der unerkannt bleiben soll, wünscht sich neuere Kampfhubschrauber an Stelle des veralteten Fluggeräts aus der Sowjetära.

Roman, Hubschrauberpilot, 18. Fliegerbrigade

"Es sollte etwas aus dem Westen sein. Ich denke, es wäre eine Entscheidung, die auf politischer Ebene getroffen wird. Ich persönlich würde gerne mit Hubschraubern fliegen, die in anderen Nato-Mitgliedsländern beliebt sind, und mit Hubschraubern, die in großen Stückzahlen hergestellt werden. Das bedeutet, dass sie lange im Einsatz sind. Ich persönlich würde also wo etwas wie einen Black Hawk oder Apache bevorzugen."

Unbekannter Ort, Belarus

Quelle: Belarussisches Verteidigungsministerium

Derweil veröffentlicht das belarussische Verteidigungsministerium diese Videoaufnahmen. Sie zeigen eine Übung einer Luftabwehreinheit mit von Russland gelieferten Tor M2K-Raketenwerfern.

Nach Angaben belarussischer und russischer Verteidigungs- und Industriequellen ist das System in der Lage, eine Vielzahl von Zielen zu zerstören, darunter Marschflugkörper, Gleitbomben, Drohnen und Flugzeuge.

Die Übung soll nur wenige Tage, nachdem Wladimir Putin Pläne zur Stationierung taktischer Nuklearwaffen in Belarus bekannt gegeben hatte, stattgefunden haben. Putins Aussage hatte für viel Kritik im Westen gesorgt.

Russlands Machthaber betonte, dass seine Pläne gegen keine internationale Vereinbarung verstoßen.

Wladimir Putin, Präsident Russland

»Alexander Grigorjewitsch (Lukaschenko) hat Recht. Er sagt: »Hör zu, wir sind eure engsten Verbündeten«. Warum stationieren Amerikaner (Atomwaffen) bei ihren Verbündeten, und bilden die Besatzungen und Piloten daraufhin aus, wie man diese Art von Waffen im Bedarfsfall einsetzt? Wir haben vereinbart, dass wir dasselbe tun werden - ohne unsere Verpflichtungen zu verletzen. Ich betone, ohne unsere internationalen Verpflichtungen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen zu verletzen.«

Russland habe, so Putin, bereits 10 Flugzeuge in Belarus stationiert, die taktische Nuklearwaffen tragen können. Putins Aussagen sollen laut westlichen Experten vor allem dazu dienen, den Westen einzuschüchtern, und ihn davon abhalten, seine Waffenlieferungen an die Ukraine fortzuführen.

Region Donezk

An der Front im Osten der Ukraine werden diese aber bitter benötigt. Um auf dem Schlachtfeld einen Vorteil gegenüber Russland zu erlangen, brauche man dringend neuere Waffensysteme und Munition, sagt der Kampfhubschrauberpilot gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters:

Roman, Hubschrauberpilot, 18. Fliegerbrigade

»Wir tun unser Bestes mit der alten Munition, aber wir brauchen neue Systeme. Die Russen verwenden die gleichen Hubschrauber und haben mehr davon als wir. Also können wir uns nicht auf Quantität verlassen. Wir sollten uns auf Qualität verlassen. «

Eine neue Offensive der Ukrainer wird jederzeit erwartet. Bislang konnten Kiews Truppen die Stellungen im Osten gegen die Angriffe derrussischen Armee verteidigen, wie lange noch, hängt auch von der Hilfe aus dem Westen ab.