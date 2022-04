Angriffe auf Zivilisten in der Ukraine Gräueltaten mit System

Borodjanka bei Kiew nach den heftigen russischen Attacken.

Putins Armee hat sich aus der Region um die Hauptstadt etwas zurückgezogen, konzentriert sich stärker auf den Süden und den Osten der Ukraine.

Nun wird immer klarer, welches Grauen sie zurücklassen: Häuser in Trümmern, getötete Zivilisten und verstörte Überlebende.

Vadym Zagrebelnyi, Einwohner von Borodjanka:

»Meine Mutter, mein Bruder, die Frau, die Mutter und der Schwiegervater meines Bruders – sie sind alle noch da drin. Genauso wie andere Menschen, die im Keller waren. Auf oberen Stockwerken waren auch noch mehr Menschen, auch mit Kindern. Ich weiß ganz sicher, dass sie nicht rausgekommen sind. Ich weiß, dass sie da waren.«

Vadym Zagrebelnyi selbst hatte Glück. Er erzählt, dass er gerade unterwegs war, um seine Frau und sein Kind in Sicherheit zu bringen, als eine Bombe einschlug.

Vadym Zagrebelnyi, Einwohner von Borodjanka:

»Ich habe gesehen, was wir hier jetzt sehen können. Ich bin angekommen und habe gesehen, dass es keine Gebäude mehr gibt. Ich habe gesehen, dass ich nichts tun konnte. Ich habe da eine Weile gestanden und habe dann meine Frau und mein Kind eingesammelt. Wir sind dann zu Fuß von Borodjanka aufgebrochen, weil wir kein Transportmittel hatten.«

Mittlerweile ist klar, dass hier Dutzende Menschen getötet worden sind. Und die Suche ist längst nicht abgeschlossen. Die Behörden sprechen von gezielten Angriffen auf Zivilisten, mit Streubomben und Mehrfach-Raketenwerfer-Systemen. Und was auch klar ist: Borodjanka ist kein Einzelfall.

Schwarzblende

Schon in Butscha waren die Grausamkeiten der russischen Armee bekannt geworden. Bilder von Leichen auf der Straße, getöteten Zivilisten, gingen um die Welt.

Schwarzblende

In Butscha und auch in Borodjanka laufen Untersuchungen, die Beweise für die Kriegsverbrechen durch Putins Armee liefern sollen.

Eine erste Opferbilanz aus der Region ist erschreckend.

Iryna Wenediktowa, Generalstaatsanwältin der Ukraine:

»In der Region Kiew – in Makariw, Borodjanka, Butscha, Hostomel, Irpin – haben wir 650 Leichen gefunden, darunter allein 40 Kinder.«

Für einen Anwalt der Kanzlei Global Rights Compliance steht fest: Diese Opfer sind keine Kollateralschäden, kein Zufall.

Wayne Jordash, Anwalt der Kanzlei Global Rights Compliance:

»Ich glaube, es gibt ein Muster. Und das deutet darauf hin, dass es den Russen in ihrer Art, Krieg zu führen, vor allem darum geht, Zivilisten einzuschüchtern, sodass sie letztendlich den russischen Zielen zustimmen. So war es in Syrien, so war es in Tschetschenien, so haben sie es in Georgien versucht. Und ich glaube, wir sehen es auch jetzt, darauf deutet das Muster hin. Diese Stadt ist ein gutes Beispiel.«

Zu den Bildern aus Borodjanka meldete sich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Wort, per Videobotschaft. Er befürchtet in dem Ort ein noch größeres Ausmaß des Grauens als in Butscha.

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Die Arbeit, den Schutt in Borodjanka wegzuräumen, hat begonnen. Es ist deutlich schlimmer hier. Noch mehr Opfer durch die russischen Besatzer. Und was wird passieren, wenn die Welt die ganze Wahrheit darüber erfährt, was das russische Militär in Mariupol getan hat? Da sieht man fast in jeder Straße, was die Welt in Butscha und anderen Städten in der Region Kiew gesehen hat, nachdem die russischen Truppen sich zurückgezogen haben. Die gleiche Grausamkeit, die gleichen furchtbaren Verbrechen.«

Einsatzkräfte suchen währenddessen weiter. Aber wie groß ist die Chance bei einer solchen Zerstörung, dass unter den Trümmern tatsächlich noch lebende Menschen gefunden werden?

Artem Chernysh, Mitarbeiter des Hilfsdienstes:

»Es besteht die Möglichkeit, dass sich Menschen im Keller versteckt haben. Der Keller ist jetzt unter dem Schutt begraben, aber es besteht die Chance, dass der Keller intakt ist. Deswegen werden wir graben und dann sehen.«

Reporter:

»Besteht die Chance, dass es noch Überlebende gibt?«

Artem Chernysh, Mitarbeiter des Hilfsdienstes:

»Wenn Menschen den Keller als Schutzraum benutzt haben, könnten sie Essen und Wasser mitgenommen haben. Deshalb besteht die Chance, dass dort noch Menschen leben. Und wir hoffen darauf, mit Gottes Hilfe.«