»Freiheit hat kein Preisschild« Baerbock stellt weitere Sanktionen gegen Putin in Aussicht

Putin verschärft die Lage in der Ostukraine, die EU hat neue Sanktionen in Kraft gesetzt. Diese könnten noch verschärft werden. Dafür nehme man auch wirtschaftliche Konsequenzen in Kauf, sagt Außenministerin Baerbock.