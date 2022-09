Ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine ist nicht abzusehen, die Regierung in Kiew ist weiterhin auf internationale Unterstützung angewiesen. Nun hat überraschend US-Außenminister Antony Blinken die ukrainische Hauptstadt besucht. Dabei kündigte er an, dem Land und den benachbarten Staaten weitere Finanzhilfen in Milliardenhöhe zur Verfügung zu stellen.