US-Außenminister Antony Blinken hat die russischen Angriffe auf das Energienetz in der Ukraine als »barbarisch« verurteilt. »In den vergangenen Wochen hat Russland mehr als ein Drittel des ukrainischen Energiesystems lahmgelegt und Millionen von Menschen bei eisigen Temperaturen in Kälte und Dunkelheit gestürzt«, sagte Blinken am Rande eines Nato-Treffens in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. »Wärme, Wasser, Strom für Kinder, für alte Menschen, für Kranke – das sind die neuen Ziele von Präsident Putin. Er trifft sie hart.« Dies Vorgehen sei »barbarisch«.