Irgendwo in der Nähe der Front in der Region Saporischschja liegt diese improvisierte Werkstatt. Wo genau ist geheim, der Ort könnte sonst Ziel russischer Luftangriffe werden. Hier halten Techniker der ukrainischen Armee die Offensive am Laufen – indem sie Panzer und anderes Kriegsgerät reparieren, das bei Kämpfen beschädigt wurde.

»John«, ukrainischer Militärmechaniker:

»Wir sind jedes Mal schockiert, wenn wir gepanzerte Fahrzeuge ohne Räder, ohne Öl und mit nicht funktionierenden Motoren hier ankommen sehen. Mit Granaten-, Minen- und Raketenschäden.«

Seit dem Beginn der Gegenoffensive Anfang Juni hat das ukrainische Militär schwere Verluste erlitten – auch an militärischer Ausrüstung. Minenfelder, Beschuss aus der Luft und durch Artillerie, Verschleiß: Die Ursachen sind vielfältig.

Ingenieure, Mechaniker und Waffentechniker arbeiten in eigens errichteten Waldlagern und verlassenen Gebäuden, nur wenige Kilometer von der Front entfernt.

»John«, ukrainischer Militärmechaniker:

»Es geht viel um Ersatzteile. Wenn sie für eine Reparatur benötigt werden, ist das unser Hauptanliegen. Wenn der Rahmen oder die Panzerung beschädigt ist, führen wir die Reparaturen schnell und effizient durch.«

NATO-Fahrzeuge, von denen viele mit hochentwickelter Elektronik und Diagnostik ausgestattet sind, stellen dabei eine Herausforderung dar.

»John«, ukrainischer Militärmechaniker:

»Die Geräte, die wir reparieren, sind importiert, sodass wir einige Zeit brauchten, um alles zu lernen. Die Theorie haben wir durch Bücher über Motoren gelernt. Es gibt immer noch Fälle, in denen wir etwas nicht wissen, dann sprechen wir mit Leuten, die uns helfen können und Informationen haben.«

Doch nicht alles lässt sich reparieren. Es wird einen stetigen Nachschub auch an neuen Waffensystemen westlicher Bauart brauchen, um den ukrainischen Truppen zum Sieg über die russischen Angreifer zu verhelfen.