Ankunft der ukrainischen Kämpfer aus dem Asow-Stahlwerk in der russisch kontrollierten Stadt Olenivka. Mehrere Busse brachten die Kriegsgefangenen laut Augenzeugenberichten in eine ehemalige Strafkolonie — wie es für sie weitergeht, ist noch völlig unklar.

Die ukrainische Regierung strebt einen Gefangenenaustausch an — aus Russland wurden dagegen Rufe laut, die Kämpfer als Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen. Sogar die Wiedereinführung der Todesstrafe wurde vom Vorsitzenden der Liberaldemokratischen Partei ins Spiel gebracht.

Nachdem die Soldaten wochenlang unter widrigsten Bedingungen in den Katakomben der Anlage in Mariupol ausgeharrt hatten, verließen in der Nacht zu Mittwoch knapp 260 Personen teils auf Liegen das Stahlwerk und wurden von der russischen Armee abtransportiert. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sollen sich insgesamt 959 Kämpfer ergeben haben. Unklar ist, wie viele Soldaten weiterhin in der Industrieanlage ausharren.

Bei den Angehörigen der noch im Stahlwerk verbliebenen Kämpfer des nationalistisch dominierten Asow-Regiments keimte nach der Evakuierung neben großer Skepsis gegenüber Russland auch leichte Hoffnung auf.

Kateryna, Ehefrau eines Asow-Soldaten

»Sie warten darauf gerettet zu werden. Sie essen nur einmal am Tag, was sie uns aber nicht erzählen, damit wir uns keine Sorgen machen. Aber wir wissen, was da vor sich geht, wie ihr moralischer und physischer Zustand ist. Wir hoffen auf eine Evakuierung.«

Yulia, Ehefrau eines Asow-Soldaten

»Ja, es gibt Hoffnung. Dass sie (die ukrainische Regierung) alles tut, um sie herauszubekommen. Wir versuchen selber, ihnen irgendwie zu helfen. Wir warten.«

Natalia, Ehefrau eines Asow-Soldaten

»Es gibt nun Hoffnung, weil trotz allem, sind sie Teil der Ukrainischen Armee, es gibt Hoffnung, dass sie am Leben bleiben, wenn evakuiert wird.«

Unterdessen erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache, dass Russland erneut schwere Angriffe auf mehrere ukrainische Städte durchgeführt habe.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Es gab Raketenangriffe auf die Regionen Lwiw, Sumy und Tschernihiw sowie Luftangriffe auf die Region Luhansk, und gezielte, verdeckte Aufklärungsoperationen entlang unserer Grenzen. Dies diente nicht nur dazu, Spannungen in unserem Land zu erzeugen oder unsere Streitkräfte zu testen. Dies war ein Versuch, die russische Armee für eine Reihe von Misserfolgen im Osten und Süden des Landes zu entschädigen.«

Nach mittlerweile 84 Tagen Krieg sind viele Städte schwer verwüstet – im östlich gelegenen Charkiv fingen Hilfskräfte nun damit an, durch Raketen beschädigte Wohnblöcke abzureißen.