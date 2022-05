Rauch über dem umkämpften Asow-Stahlwerk in Mariupol am Samstag

Die letzten Zivilisten sind aus dem Asow-Stahlwerk in Mariupol befreit. Nun hofft die Ukraine auch für Verwundete und Soldaten dort auf Rettung. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach am Samstagabend von einer zweiten möglichen Phase der Evakuierung, die vorbereitet werde. Russische Kräfte setzten unterdessen ihre Angriffe auf die Fabrik fort, die letzte Bastion der Ukrainer in der weitgehend zerstörten Hafenstadt.

Am Samstag gelang es in einer Feuerpause im Kampf um das Stahlwerk nach übereinstimmenden ukrainischen und russischen Angaben, die letzten Zivilisten aus ihren Verstecken zu bergen. Für die verbleibenden Soldaten ist die Lage aber verzweifelt. Er könne nur noch auf ein Wunder hoffen, schrieb der Kommandeur der 36. Marineinfanteriebrigade, Serhij Wolynskyj, bei Facebook. »Darauf, dass höhere Kräfte eine Lösung für unsere Rettung finden!«

Beobachter gehen davon aus, dass der Kreml das Stahlwerk so schnell wie möglich einnehmen will, um am Montag, dem 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland, die Eroberung Mariupols verkünden zu können.

»Wir bereiten jetzt die zweite Etappe der Evakuierungsmission vor, der Verwundeten und Ärzte«, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Dies gehe nur, wenn sich alle Seiten an eine Vereinbarung hielten. »Natürlich arbeiten wir auch daran, unser Militär abzuziehen.« Moskau hat jedoch mehrfach angekündigt, die ukrainischen Kämpfer selbst im Falle einer Kapitulation in Gefangenschaft nehmen zu wollen.

Im Osten der Ukraine liefern sich russische und ukrainische Truppen in den Gebieten Donezk und Luhansk weiter heftige Gefechte. Dort seien mindestens sechs ukrainische Zivilisten getötet worden, teilten die Gebietsverwaltungen am Samstag mit. Unter den Toten seien auch zwei Kinder, die im Dorf Prywillja bei Beschuss mit Mehrfachraketenwerfern des Typs Grad (Hagel) getötet worden sein sollen. In einem Dorf bei Lyssytschansk habe eine aus der Luft abgeworfene Bombe die Schule getroffen, unter der sich der letzte Bunker des Ortes befand. Dort kamen nach ersten Angaben zwei Menschen ums Leben.

In der Hauptstadt Kiew und ihrem Umland gab es in der Nacht auf Sonntag Luftalarm, aber auch in Lwiw im Westen, Charkiw und Donezk im Osten, Odessa im Süden und anderen Gebieten. Die Ukraine fürchtet besonders heftige Luftangriffe im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Gedenken Russlands an den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg.

Russland: Haben 1,16 Millionen Menschen aus Ukraine ins Land gebracht Dieser Tage gedenke die Welt des Sieges über den Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg, sagte Selenskyj. Doch für ihn zeige das russische Vorgehen, »dass es unmöglich ist, das Böse ein für alle Mal zu besiegen«. Er beklagte, dass in dem seit zweieinhalb Monaten dauernden Angriffskrieg 200 ukrainische Kulturerbestätten getroffen worden seien. »Leider kehrt das Böse zurück, wenn Menschen die Rechte anderer Menschen missachten, das Gesetz missachten und die Kultur zerstören«, sagte der Präsident. Aus den umkämpften Gebieten in der Ukraine sind nach Angaben des russischen Militärs seit Ende Februar 1,16 Millionen Menschen nach Russland gebracht worden. Dazu zählten 205.000 Kinder, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Russland betrachtet dies als Rettung bedrohter Zivilisten. Kiew wirft Moskau vor, die Menschen gegen deren Willen zu verschleppen und einen Wechsel auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet zu verhindern.

Unterdessen sagte Großbritannien der Ukraine vor der Beratung der G7 weitere Militärhilfen von 1,3 Milliarden britischer Pfund (umgerechnet 1,52 Milliarden Euro) zu. »Das Vereinigte Königreich hat als erstes Land das Ausmaß der Bedrohung erkannt und schickt Waffen, damit die Ukrainer sich verteidigen können«, wurde Premierminister Boris Johnson von der Agentur PA zitiert. Der Angriff des russischen Präsidenten Wladimir Putin verursache nicht nur unsagbare Zerstörungen in der Ukraine. »Er bedroht auch Frieden und Sicherheit in ganz Europa.« Bas reist nach Kiew Einen Teil des neuen Pakets von 300 Millionen Pfund hatte Johnson in der vergangenen Woche bereits angekündigt. Dafür sollen unter anderem Anti-Artillerie-Radar, Störgeräte für Elektronik und Nachtsichtgeräte geliefert werden. Zuvor hatte London bereits 1,5 Milliarden Pfund an militärischer und humanitärer Hilfe zugesagt.

Am Sonntag wird Bundestagspräsidentin Bärbel Bas als bislang ranghöchste Vertreterin Deutschlands nach Kiew reisen. Sie folgt einer Einladung des ukrainischen Parlamentspräsidenten Ruslan Stefantschuk. Im Namen des Bundestages will Bas am Grabmal des Unbekannten Soldaten und am Denkmal für die ermordeten ukrainischen Juden in Babyn Jar Kränze niederlegen. Bas hofft auch auf ein Treffen mit Präsident Selenskyj, wenn die Sicherheitslage es zulässt.