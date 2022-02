Eine Augenzeugin in Charkiw »Es gibt jetzt keinen sicheren Ort. Nur die Keller«

Ekaterina Perewersewa ist heute Morgen vor den Explosionen in ihrer Stadt geflüchtet. Nun versteckt sie sich in einer Kellerwerkstatt, zusammen mit Freunden. Was sie jetzt vorhat – und was sie sich von den Russen erhofft.