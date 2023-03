Luch, ein Dorf in der Region Cherson im Süden der Ukraine. In dem fast völlig zerstörten Ort leben nur noch wenige Menschen. Eine von ihnen ist Swetlana Gynschul, 55 Jahre alt. Seit August lebt die Verwaltungsangestellte gemeinsam mit anderen Dorfbewohnern in einem Atomschutzbunker aus der Sowjetzeit.

Swetlana Gynschul , Verwaltungsangestellte

»Als meine Wohnung von einer Bombe getroffen wurde, habe ich von dort Dinge für den Bunker mitgenommen: meinen Gaskocher und Decken. Weil wir das Gebäude etwas umgestaltet haben, können wir wie normale Menschen leben. Als die Granaten über unsere Köpfe flogen, hatten wir es hier unten bequem. Und jetzt leben wir immer noch hier.«

Swetlana zeigt den Eingang an der Seite eines Grashügels. Die steile Treppe führt in den sogenannten Wohnbereich. Anfangs suchten sie hier nur Schutz, wenn es in der Nacht Luftangriffe gab – aber später war das Dorf an der Frontlinie ständig unter Beschuss. Trotz der Gefahr spionierte Swetlana russische Truppenbewegungen aus, erzählt sie. Vom Beginn der russischen Besatzung im März 2022 bis in den Herbst hinein, als die ukrainische Armee vorrückte. Allerdings war die Übermittlung der Daten nicht ganz leicht.

Swetlana Gynschul , Verwaltungsangestellte

»Hier unten gab es keine Mobilfunkverbindung, aber ich musste die Koordinaten der Armeekolonnen weitergeben, die hier vorbeikamen. Ich brauchte eine Verbindung, also war ich immer oben.«

Im vergangenen November zogen sich die Russen aus der Gegend zurück, bis über den Fluss Dniper. Von dort aus allerdings feuern sie nach wie vor Raketen in die Region um Luch, so dass Swetlana und ihre Mitstreiter weiter im Bunker leben. So wie die 30 bis 50 anderen Menschen, die noch in Luch ausharren – von einst 1000 Einwohnern.

Ein Elektriker sorgte für den Anschluss an die Stromleitung, ein Generator ermöglicht es, Wasser zu pumpen. Teppiche und bunte Tücher sorgen für etwas Behaglichkeit. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft hat Swetlana nicht aufgegeben.

Swetlana Gynschul , Verwaltungsangestellte

»Unsere Zukunft hängt von unseren Versuchen ab, unseren Ort besser zu machen. Wir werden uns bemühen, so gut es geht, wieder in einem Dorf mit Blumen, einem sauberen Haus und grünen Bäumen zu leben. Alles wird gut werden.«

Swetlanas Sohn bereitet sich auf seinen Einsatz in Bachmut vor, erzählt sie. Im Vergleich zur Ostfront bei Donetsk sei es hier ja geradezu ruhig.