Am Freitag hatte der Chef der Wagner-Gruppe gesagt, seine Einheiten hätten Bachmut »praktisch umzingelt«. Es sei nur noch »eine Straße« zu erobern. Laut Einschätzung des in den USA ansässigen Institute for the Study of War (ISW) wird sich die ukrainische Armee in der umkämpften Stadt voraussichtlich nicht einkesseln lassen. Das Oberkommando habe »signalisiert, dass es wahrscheinlich eher abzieht, als eine Umzingelung zu riskieren«, erklärte das ISW.