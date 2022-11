Schwere Kämpfe im Osten der Ukraine: Seit Tagen belagern die russischen Truppen die Kleinstadt Bachmut bei Kramatorsk. Große Teile der Infrastruktur sind zerstört.

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs setzt Russland seine Angriffe mit Raketen und iranischen Drohnen fort. Die ukrainischen Truppen liefern sich harte Gefechte mit den Invasoren.

Trotz der Artillerieangriffe trauen sich einige Einwohner aus ihren Schutzbunkern.

Albina, Einwohnerin

»Wir werden täglich immer wieder beschossen. Es wohnen trotzdem immer noch viele Menschen hier, auch Kinder. Sie leben in Kellern, und viele von ihnen gehen regelmäßig in die Stadt. Für uns ist es also relativ normal.«

Viele wollen die Kleinstadt in Richtung Westukraine verlassen. Andere üben sich in Fatalismus und haben sich mit der Situation abgefunden.

Olena, Einwohnerin

»Was unsere Situation angeht, so leben wir in einer Art Vakuum. Wir wissen nicht, was passiert. Es gibt kein Licht, kein Wasser, kein Gas und keinerlei Kommunikation, absolut keine. Aber wir hoffen auf den Sieg, wir leben und überleben einfach.«

Derweil verließen die ersten Getreidefrachter die ukrainischen Schwarzmeerhäfen. Der ukrainische Präsident berichtet allerdings von einem Zwischenfall:

Wolodymyr Selenskyj, Ukrainischer Präsident

»Heute Morgen hat ein russisches Flugzeug in der Nähe der Insel Zmiinyi Marschflugkörper abgeschossen. Und sie flogen tatsächlich über die Getreidekorridorrouten. Jeder dieser russischen Abschüsse, und das gibt es fast täglich, bedroht direkt die Lebensmittelexporte.«

Russland hat nach seinem Wiedereinstieg in das Abkommen zum Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer eine automatische Verlängerung des Deals über den 19. November hinaus abgelehnt. Es müsse geprüft werden, ob alle Vereinbarungen des Abkommens umgesetzt seien.