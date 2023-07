Brennende Lagerhäuser in der Hafenstadt Odessa – Folge von russischen Luftangriffen. Nachdem die russische Regierung das Getreideabkommen mit der Ukraine nicht verlängert hat, gab es nach ukrainischen Angaben vermehrt Raketenangriffe. Es sollen Öl- und Getreidelager, sowie weitere Infrastruktur an den Häfen getroffen worden sein. Ein deutliches Signal von Russland.

Odessa ist der wichtigste Exporthafen für ukrainisches Getreide. Unter den Empfängern sind einige der ärmsten Länder der Welt, die auf die Lieferungen dringend angewiesen sind. Das die Ausfuhr über das Schwarze Meer unterbrochen ist, hat aber auch Folgen für die Getreidebauern in der Ukraine. Sie stehen mitten in der Erntesaison vor der Frage: Wohin mit dem ganzen Weizen?

Kees Huizinga, Ukrainischer Bauer:

»Die Ukraine ist ein wichtiger Akteur in der weltweiten Nahrungsmittelversorgung. Ich möchte gerne die Welt ernähren. Das wird von den Russen zerstört...sie versuchen, Lebensmittel als Waffe einzusetzen - ich habe keine Worte dafür, es ist einfach völlig verrückt, dass wir das zulassen.«

Kees Huizinga zog 2003 aus den Niederlanden in die Ukraine, bewirtschaftet dort heute 15.000 Hektar Land. 60.000 Tonnen Getreide erntete er letztes Jahr – mehr als 80% davon wurden durch das Getreideabkommen exportiert. Dass das in der Form nicht mehr möglich sein wird, macht die finanziell schon schwierige Lage für ihn noch schwerer. Kann das Getreide nicht ausgeliefert werden, verkommt es in den Lagern oder auf den Feldern.

Kees Huizinga, Ukrainischer Bauer:

»Ja, natürlich, wir werden versuchen, irgendwie zu überleben. Einige Landwirte, die mehr Reserven haben, werden länger durchhalten, und die Landwirte, die weniger Reserven haben, werden wahrscheinlich verkaufen oder den Betrieb schließen oder ihn an jemand anderen abgeben müssen.«

Im Verlauf des Krieges haben sich bereits alternative Routen aufgetan, um das Getreide aus der Ukraine zu schaffen. Die EU versucht mit sogenannten Solidaritätskorridoren den Transport über den Landweg zu sichern. Eine Route über die Donau ermöglicht weiterhin den Schiffstransport. Doch die kann nur einen Teil der Menge auffangen, die von Odessa aus möglich wäre. Aufgeben möchte Huizinga aber trotzdem noch lange nicht.

Kees Huizinga, Ukrainischer Bauer:

»Wir werden versuchen, weiter zu pflanzen. Es gibt viele Beispiele von Bauern in der Nähe der Frontlinien, die ihre Felder in kugelsicheren Westen bestellen. Das zeigt, wie widerstandsfähig die Landwirte sind. Das wird so weitergehen, ich meine, bis wir tot sind, werden wir weiter Landwirtschaft betreiben und versuchen, etwas zu produzieren.«