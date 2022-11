Die Polizeistation Chersons in der Straße der Energiearbeiter, Hausnummer 3: Nach Angaben der Bevölkerung und der Behörden sollen hier russische Soldaten während ihrer Besatzung Menschen verhört und gefoltert haben. Eine Treppe führt zu Dutzenden Zellen.

Maksym, Veteran: »Ich wurde nachts hierhergebracht. Vorher wurde ich an anderen Orten festgehalten, in einem anderen Keller. Ich glaube, es war entweder im ehemaligen Berufungsgericht oder im Keller der Regionalverwaltung. Du findest dich auf einem Stuhl wieder, deine Hände sind gefesselt, eine Kappe ist über deinem Kopf. Und wenn sie etwas herausfinden, was ihnen nicht gefällt - das glaube ich jedenfalls -, verpassen sie dir einen Stromschlag in den Nacken oder an den Ohren.«

Vor dem Beginn der Invasion im Februar habe er in der Ostukraine gekämpft, erzählt Maksym. Am 15. März sei er verhaftet und drei Wochen lang festgehalten worden.

Maksym, Veteran: »Wissen Sie, was das Entsetzlichste war? Ich konnte den ganzen Tag über hören, wie die anderen gefoltert wurden. Es gab entsetzliche Schreie. Für mich persönlich war das die schrecklichste Erfahrung.«

Der Generalstaatsanwalt der Region Wolodymyr Kaliuha berichtet von vier bereits inspizierten Folterkammern in den befreiten Gebieten.

Wolodymyr Kaliuha, Generalstaatsanwalt: »Sie haben hier Zivilisten gefangen genommen, festgehalten und gefoltert. Wir wissen bereits von 43 Opfern. Einige haben sich selbst an uns gewandt, andere wurden von Familienangehörigen gemeldet. Wir sind sicher, dass es noch mehr Fälle geben wird.«

Die Gefolterten hätten ihm von Schlägen mit Gummi- und Holzknüppeln und Elektroschocks berichtet, sowie dem Zwang, Gasmasken zu tragen. Auch sollen hier 17 ukrainische Soldaten erschossen worden sein, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte nicht alle Aussagen der Bewohner Chersons unabhängig überprüfen.

Dmytro Lubinets, der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, veröffentlichte am Donnerstag dieses Video in den sozialen Medien. Es zeige einen Raum in Cherson, in dem seiner Aussage nach Gefangene verhört und gefoltert wurden.

Dmytro Lubinets, Menschenrechtsbeauftragter ukrainisches Parlament: »Sie können sehen, dass die Menschen, die hier festgehalten wurden, einfach nicht auf die Toilette gehen durften. Wir können nur vermuten, wie viele Menschen gleichzeitig hier waren. Aber selbst jetzt sagen Zeugen, dass mindestens 20 bis 25 Personen hier waren.«

Um Geständnisse zu erzwingen, seien auch hier Elektroschocks eingesetzt worden, sagt Lubinets.

Moskau hat Vorwürfe über Misshandlungen von Zivilisten und Soldaten zurückgewiesen. Das UN-Menschenrechtsbüro erklärte am Dienstag, es habe Beweise dafür gefunden, dass beide Seiten Kriegsgefangene gefoltert hätten. Folter wird vom Internationalen Strafgerichtshof als Kriegsverbrechen eingestuft.