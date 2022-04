»Wie oft haben Sie mit Putin verhandelt und was haben Sie erreicht?«, fragte Morawiecki in Richtung Macrons. »Man verhandelt nicht mit Kriminellen«, sagte er. »Kriminelle müssen bekämpft werden.« Morawiecki behauptete: »Niemand hat mit Hitler verhandelt.« Er fragte: »Würden Sie mit Hitler, mit Stalin, mit Pol Pot verhandeln?« Morawiecki bezichtigte zudem die Staats- und Regierungschefs der EU einer »Verzögerungstaktik« sowie der »Phrasendrescherei«.

Macron hatte vor und nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine mehrfach ergebnislos mit Putin telefoniert. Polen setzt sich in der EU und Nato vehement für ein härteres Vorgehen gegenüber Russland ein. Andere Staats- und Regierungschefs schrecken angesichts ihrer Abhängigkeit von russischen Energielieferungen sowie der russischen Atomwaffen vor einer direkten Konfrontation mit Putin zurück.

Zwei Villen eines russischen TV-Moderators in Italien angegriffen

6.30 Uhr: Zwei Villen eines dem russischen Staatschef Wladimir Putin nahestehenden TV-Moderators sind in Italien zum Ziel von Angriffen geworden. Laut Behördenangaben vom Dienstag wurde auf die Villa des russischen Journalisten Wladimir Solowjew am Comer See in Norditalien ein Brandanschlag verübt. Bei einer zweiten Villa in der Gegend wurde rote Farbe in den Pool geschüttet.

Solowjew ist einer der bekanntesten Befürworter des russischen Einmarschs in der Ukraine. Jeden Abend wirbt er in seiner Sendung für den Krieg. Er besitzt insgesamt drei Immobilien am Comer See mit einem Gesamtwert von acht Millionen Euro. Sie wurden von den italienischen Behörden Anfang März zusammen mit dem Vermögen anderer russischer Putin-Verbündeter im Rahmen der Sanktionen wegen des Ukrainekriegs eingefroren.