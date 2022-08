So sah es in Kiew am 24. August 2021 aus. Es ist der Unabhängigkeitstag der Ukraine, einer der wichtigsten Tage für das Land.

Ein Jahr später ist alles anders.

Was vor einem Jahr noch unvorstellbar war, ist heute Alltag: Bombenalarm, in einer europäischen Hauptstadt.

Genau ein halbes Jahr läuft der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nun. Die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag müssen deshalb ausfallen. Die einzige »Parade« in Kiew bildet zerstörtes russisches Kriegsgerät. Das hat die Ukraine in dieser Woche zur Schau gestellt.

Große Ansammlungen sind verboten. Denn die Sorge ist groß, dass Wladimir Putin den Feiertag zum Anlass für verschärfte Angriffe nimmt. Davor warnte Präsident Wolodymyr Selenskyj schon am Vortag.

Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident:

»Liebe Ukrainerinnen und Ukrainer. Morgen ist ein wichtiger Tag für uns alle. Dieser Tag ist leider auch wichtig für unseren Feind. Uns muss klar sein, dass abstoßende russische Provokationen morgen möglich sind. Und brutale Angriffe. Unsere Streitkräfte, unser Geheimdienst und unsere Sicherheitskräfte werden alles tun, um die Menschen so weit es geht zu beschützen. Und wir werden uns gegen jede Form des russischen Terrors wehren. Aber bitte befolgt morgen die Sicherheitsanweisungen. Bitte respektiert die Ausgangssperre. Reagiert auf den Fliegeralarm. Hört den offiziellen Ansagen zu und denkt daran: Wir alle zusammen müssen zu unserem Sieg kommen.«

So waren in Kiew am Morgen auch nur wenige Menschen auf der Straße.

Auch aus den USA kamen erneut Warnungen vor verschärften Angriffen. Die amerikanische Botschaft forderte alle US-Bürger auf, die Ukraine so schnell wie möglich zu verlassen.

Noch ausgestorbener als in Kiew war es am Morgen in Charkiw. Die zweitgrößte Stadt des Landes liegt deutlich näher an der Front. Anders als in der Hauptstadt gilt hier eine komplette Ausgangssperre. Polizisten fuhren Streife, um zu kontrollieren, dass sie eingehalten wird. Dass im Hintergrund Kriegsgeräusche zu hören sind, nehmen sie zum Feiertag mit Humor.

Konstiantyn, Polizist in Charkiw:

»Das ist Artilleriebeschuss auf Charkiw. Das sind unsere russischen Freunde, die uns zum Tag der Flagge gratulieren wollen. Sie wollen uns unsere Feierlichkeiten verderben. Aber das ist nichts, der Sieg liegt in unseren Händen.«

Für Selenskyj selbst fiel der Unabhängigkeitstag ebenfalls deutlich kleiner aus als üblich. Mit seiner Frau betete er in der Sophienkathedrale in Kiew – für die Ukraine, und wohl auch dafür, dass das Land diesen 31. Unabhängigkeitstag ohne größere Eskalation übersteht.