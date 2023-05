Ukrainische Box-Fans in Charkiw konnten am Wochenende diesen Kampf live verfolgen – weit unter der Erdoberfläche.

Es war das erste Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges, dass Boxer aus zwei Teams - dem ukrainischen Olympiateam und dem Team aus Charkiw - gegeneinander antreten konnten. Aus Angst vor russischen Angriffen auf die Stadt haben die Veranstalter die Wettkämpfe in eine der Metrostationen verlegt.

Juri Sacharjejew, Boxer Mittelgewicht:

»Ich denke, die Metro ist ein geschützter Ort. Bei einer Explosion wäre es hier unten sicher. Es ist gut, dass sie alles hier in der Metro eingerichtet haben und dass wir nicht irgendwo draußen sind.«

Sacharjejew war 2021 Jugend-Amateurweltmeister. Heute boxt er in einem Freundschaftskampf für seine Heimatstadt Charkiw. Der Krieg hat auch seinen Trainingsalltag komplett verändert.

Juri Sacharjejew, Boxer Mittelgewicht:

»Wir trainieren jetzt in Kolomyia, im Westen des Landes, weil es zu gefährlich ist, in Charkiw zu trainieren. Unser Trainingslager ist in Kolomyia, dort bereiten wir uns vor. Dann gehen wir ins Olympische Lager in der Region Lviv, wo sich unsere Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft vorbereitet.«

Im September hatte die Ukraine die Region Charkiw von Putins Truppen zurückerobert. Seither werden die Stadt und ihr Umland immer wieder von russischer Artillerie beschossen.