Entsetzen bei den Bewohnern des Dorfes Marjanske: Tausende Fische sind auf dem Boden des Kachowkaer Stausees zugrunde gegangen.

Viktor Nedria, Dorfbewohner:

»Weil die grausamen russischen Besatzer den Damm gesprengt haben, ist der Wasserstand sehr schnell gesunken. So schnell, dass selbst die Fische im Stausee nicht schnell genug in tieferes Wasser schwimmen konnten. Was wir hier sehen, ist ein Bild des Grauens. Das ganze Ausmaß lässt sich noch nicht abschätzen, aber es ist enorm.«

Die Menschen hier leben vom Stausee, die Sorge vor den ökologischen und wirtschaftlichen Folgen des Dammbruches ist entsprechend groß. Einige Bewohner von Marjanske versuchen noch, einen behelfsmäßigen Damm zu errichten, um wenigstens einige der laichenden Fische zu retten – und so viel Wasser wie möglich für die Gemeinde zu sichern.

Laut den Behörden haben in einem größeren Einzugsgebiet rund um den Dnjepr-Fluss Hunderttausende keinen geregelten Zugang zu Trinkwasser mehr. Den flussabwärts gelegenen Orten und auch der Krim könnte auf lange Sicht Wasserknappheit drohen. Die riesigen Wasserreserven des Stausees fehlen zukünftig auch für die Bewässerung in der Landwirtschaft, die für die Ukraine überlebenswichtig ist.

Doch zunächst stehen Menschenleben im Fokus, rund 40.000 könnten betroffen sein. Und während auf dem ukrainisch kontrollierten Westufer relativ schnell Evakuierungen und Hilfe anliefen, sind die Menschen auf der russisch besetzten Seite des Dnjepr noch schlimmer dran. Das Land am Ostufer liegt tiefer, das Wasser kam schneller – dafür Berichten zufolge umso weniger Hilfe. Wie hier in Korsunka.

Vitaly, Dorfbewohner:

»Das Wasser kam pro Stunde 100 Meter weiter ins Dorf hinein. Mindestens. Vom Zentrum bis zu dem überfluteten Haus war es also in einer Stunde da. In 15 Minuten waren alle Keller und Brunnen überflutet. Alles stand unter Wasser.«

Die von Russland eingesetzten Verwalter hatten am Dienstag noch die Bewohner von drei Bezirken aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Berichten zufolge brachten sich Besatzer dann aber nur selbst in Sicherheit und versäumten es, die Anwohner zu evakuieren.

Erst am Donnerstag veröffentlichte das russische Katastrophenschutzministerium Aufnahmen von einzelnen Helfern, die im überfluteten Gebiet arbeiten.

Die ukrainische Provinzregierung in Cherson erklärte, dass 68 Prozent des überschwemmten Gebiets auf dem von Russland kontrollierten linken Ufer liege – so auch Nowa Kachowka. Die Stadt in unmittelbarer Nähe zum Staudamm wurde nach dem Dammbruch teilevakuiert. Nachdem der Wasserpegel am Mittwoch seinen Höchststand erreicht hatte, begutachteten Anwohner die Schäden.

Valery Melnik, Anwohner:

»Wir wussten natürlich, dass der Damm gesprengt worden war. Aber was sollten wir tun? Das Wasser kam nicht aus dem Dnjepr, es kam durch die Kanalisation, aus der entgegengesetzten Richtung. (...) Wir hatten gehofft, dass die lokale Stadtverwaltung uns helfen und das Wasser aus der Grube pumpen würde. Sie könnten das. Aber sie tun nichts.«

Über Tote und Verletzte infolge der Überflutungen ist bisher nur wenig bekannt. Die russischen Besatzer von Nowa Kachowka sprachen am Donnerstagvormittag im russischen Staatsfernsehen von fünf Toten in der Stadt. Außerdem seien mehr als 40 Menschen verletzt worden.