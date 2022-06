Sie gehörten zu den letzten Soldaten, die die umkämpfte Stadt Sjewjerodonezk verließen. Und das auf ungewöhnlichem Weg. Mit einem Schlauchboot entkamen diese ukrainischen Kämpfer den russischen Angreifern, die am Samstag die komplette Eroberung der Großstadt im Donbass meldeten.

Danylo, Soldat: »Wir überquerten den Fluss mit Booten, aus Sicherheitsgründen meist im Dunkeln. Die Stellen, an denen wir den Fluss überquerten, wurden ständig geändert, weil sie auch beschossen wurden. Aber insgesamt hat es funktioniert und machte sogar Spaß.«

Drei Brücken über den Fluss Siwerskyj Donez hatten die russischen Truppen bei ihrem Vormarsch zerstört, um den Ukrainern den Rückzugsweg abzuschneiden. Die verteidigten die Stadt trotzdem wochenlang – am Ende aber gab die ukrainische Armeeführung das fast völlig zerstörte Sjewjerodonezk auf.

Danylo, Soldat: »Das war natürlich eine Schande, denn es wurde eine große Anstrengung in die Verteidigung gesteckt – über Monate hinweg. Aber die Entscheidung wurde getroffen, und wir waren nicht allzu bestürzt, denn wir wollen ja auch überleben.«

Anton, Soldat: »Die Lage in Sjewjerodonezk war sehr schwierig. Aber unsere Kameraden, unsere Jungs verteidigten mutig jedes Haus und jede Straße. Wir haben für sie gekämpft, wir haben sie verteidigt. Aber dann erhielten wir den Befehl zum Rückzug. Wir hatten schwere Verluste erlitten, so dass es keinen Sinn hatte, die Stadt zu halten.«

Die ukrainische Armeeführung wollte offenbar in Sjewjerodonezk keine ähnliche Situation wie im Mai im Stahlwerk Azow von Mariupol riskieren. Dort hatten sich die letzten ukrainischen Soldaten zusammen mit Zivilisten über Wochen verschanzt, waren aber von russischen Einheiten eingekesselt worden und mussten sich nach schweren Verlusten letztlich ergeben.

Der Fluss Siwerskyj Donez trennt Sjewjerodonezk von seiner Nachbarstadt Lyssytschansk, der letzten wichtigen ukrainischen Bastion in der Provinz Luhansk. Am Montag waren hier bei russischen Angriffen acht Menschen gestorben und 21 verletzt worden. Die aus Sjewjerodonezk entkommenen Soldaten befinden sich mittlerweile im knapp 80 Kilometer entfernten Slowjansk, wo sie mit Lebensmitteln, Medikamenten und Kleidung versorgt werden. Hier, so befürchten sie, wird die nächste große Schlacht gegen die russische Armee stattfinden.

Danylo, Soldat: »Im Moment verstehe ich die Aktionen Russlands nicht, ich verstehe ihre Motivation nicht. Sie haben begonnen, sich grausamer zu verhalten. Sie testen nur unser Durchhaltevermögen. Es gibt keine logischen Erklärungen für ihr Handeln. Sie wollen uns einfach ausbluten lassen, das ist ihre ganze Taktik.«

Im Donbass setzt die russische Armee vor allem auf einen massiven Einsatz von Artillerie, um die ukrainischen Truppen zu zermürben. Die hoffen nun auf schnelle weitere Waffenlieferungen aus dem Westen, um ihre Unterlegenheit auszugleichen.