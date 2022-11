Zwei Tage sind vergangen seitdem die ukrainische Stadt Cherson von der russischen Besatzung befreit wurde. Die Freude darüber ist nach wie vor groß.

Aleksandar Sarovic, DER SPIEGEL

»Es ist ein großes Aufatmen hier in Cherson. Der Platz hier im Stadtzentrum versinkt eigentlich in den Nationalfarben in blau und gelb. Die Menschen laufen mit Freudentränen durch die Stadt. Soldaten können eigentlich kaum zwei Meter laufen ohne, dass sich jemand auf sie stürzen würde. Man bekommt einen Eindruck, was die Menschen hier in der Zeit während der Besatzung durchgemacht haben müssen.«

Bilder Soldaten

Lyudmila, Bewohnerin Cherson

»Ich kann nicht mal sprechen, ich bin so glücklich, ich kann nicht glauben, dass wir frei sind. Gott segne uns.«

Cherson war im März von russischen Truppen besetzt worden. Zu Beginn hatten sich die Bewohner gewehrt. Doch die Proteste wurden zerschlagen, eine russische Besatzungsbehörde eingeführt. Nun ist die Stadt seit vergangenem Freitag wieder unter ukrainischer Kontrolle, die letzten Zeugnisse der russischen Besatzung werden von Bewohnern vernichtet.

Christian Esch, DER SPIEGEL

»Hier hinter mir sieht man eines der vielen Plakate in Cherson, die bis heute hängen. "Auf immer mit Russland" stand hier auf dem Plakat, dazu zwei Kinder in den typischen ukrainischen Wyschywanka, Volkstrachthemden. Und dieses Plakat wird gerade abgerissen unter dem Applaus von einigen Einwohnern.«

An anderer Stelle werden die Nachwirkungen der russischen Besatzung jedoch noch länger spürbar sein.

Aleksandar Sarovic, DER SPIEGEL

»Die Stadt ist ohne Strom und Wasser. Die Russen, so berichten es Einwohner, haben vor ihrem Abzug, die Versorgung gekappt.«

Ebenso zerstört haben die Russen bei ihrem Rückzug die Antoniwka-Brücke, eine Autobrücke, die Brücke über den Fluss Dnepr führt und die westlich gelegene Stadt Cherson mit dem Ostufer verbindet.

Christian Esch

»Das ist sozusagen Symbol dieses russischen Abzugs nach neun Monaten Besatzung. Und wir sehen hier auf der Ostseite des Flusses einen Brand. Offensichtlich durch ukrainischen Artilleriebeschuss. Denn der Fluss, der Dnepr, ist hier zur neuen Frontlinie geworden. Auf dem Ostufer stehen noch russische Truppen, hier auf dem Westufer stehen mittlerweile nur noch ukrainische Truppen.«

Die ukrainischen Sicherheitskräfte haben unterdessen mit der Räumung von Minen in der Region begonnen. 2000 Sprengsätze seien bereits entschärft worden, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.