F-16 sollen helfen, »die russischen Terroristen« abzuwehren

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte erst unlängst zur Eile für einen Einsatz der Kampfjets vom Typ F-16 gegen die russische Aggression gedrängt. »Ziel ist, uns an den Zeitpunkt anzunähern, da die F-16 uns helfen, die russischen Terroristen fernzuhalten. So schnell wie möglich«, teilte er am Freitagabend auf X (vormals Twitter) mit.