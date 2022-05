Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Russlands stockender Angriffskrieg in der Ukraine: Putins Desaster – und was daraus folgt

In der vergangenen Woche berichtete die US-Presse über anonyme Beamte, die behaupteten, der US-Geheimdienst sei maßgeblich an der Ermordung russischer Generäle und an der Versenkung des Kriegsschiffs »Moskwa« im Schwarzen Meer beteiligt gewesen. Der Bericht in der »New York Times« über die Generäle wurde vom Weißen Haus zumindest teilweise dementiert. Trotzdem ist erkennbar, wie Duma-Hardliner Wolodin auf seine Anschuldigungen gekommen sein könnte.