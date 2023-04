Kämpfe bei Wuhledar, in der Nähe von Donezk. Seit Monaten liefern sich ukrainische und russische Truppen hier einen zermürbenden Stellungskrieg. Unterdessen hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg der Ukraine am Freitag einen Beitritt zum Verteidigungsbündnis in Aussicht gestellt. Alle Nato-Mitglieder hätten zugestimmt, sagte Stoltenberg zum Auftakt eines Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein – allerdings sei Voraussetzung, dass der russische Angriffskrieg zuerst beendet werde.

Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär

»Niemand kann sagen, wann und wie dieser Krieg endet. Aber was wir wissen, ist, dass wir am Ende des Krieges sicherstellen müssen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, dass Russland nicht in der Lage ist, weiter anzugreifen, erneut Krieg zu führen gegen die Ukraine und weiterhin an der europäischen Sicherheit zu rütteln.«

Stoltenberg sagte auch, dass der Fokus nun erst einmal darauf liegen müsse, dass sich die Ukraine im Krieg durchsetze. Um dieses Ziel zu erreichen, so hört die Ukraine nicht auf zu betonen, benötige sie mehr westliche Waffensysteme zur Verteidigung.

Nikita, 17. Panzerbrigade Tschernihiw

»Wir brauchen mehr Challenger-Panzer, wir brauchen mehr Leopard-Panzer. Wir brauchen sie jetzt, wir brauchten sie gestern, ehrlich gesagt, weil es einfach stärkere Waffen sind.«

Vor allem aber brauchen die Soldaten an der Front noch immer dringend mehr Munition.

Gleb, Panzerkommandant

»Wir haben wirklich erheblichen Munitionsmangel im Moment. Uns fehlen hochexplosive Brandgranaten, sodass Panzer und Artillerie nicht effektiv arbeiten können. Hochexplosive Brandgranaten haben eine viel zerstörerischere Kraft und der Schadensradius ist viel größer als der kumulativer und panzerbrechender Granaten.«

Für die kommenden Wochen planen die ukrainischen Streitkräfte eine groß angelegte Gegenoffensive in den von Russland besetzten Gebieten. Dafür trainieren derzeit insgesamt 40.000 Soldaten.

Deutschland, Polen und die Ukraine unterzeichneten in Ramstein am Freitag ein Abkommen zur Wartung von Leopard-Panzern in Polen. Ein entsprechendes Servezentrum wird in Polen bereits vorbereitet. Der Kreml reagierte am Freitag auf die Beitrittsaussichten der Ukraine. Die Nato sei laut Moskau ein »aggressiver Block«, der die Ukraine verschlingen wolle.