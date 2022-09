Los geht es mit der Nachricht, dass der Einsatz am Ende missglücken wird: »Heute bin ich gescheitert«, schreibt Kamyshin. »Ich habe alles Mögliche getan und noch ein bisschen mehr, aber ich bin gescheitert.« Sein Plan sei es gewesen, mit dem Zug in die kürzlich zurückeroberte Stadt B. zu kommen. Welche Stadt er meinte und in welchem Landesteil sie liegt, verriet er nicht. Die Ukraine hat in den vergangenen Tagen in mehreren Offensiven von Russland besetzte Gebiete im Süden und Osten zurückerobert – Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach zuletzt von 6000 Quadratkilometern.