Vor vier Monaten begann Russland eine völkerrechtswidrige Invasion in der Ukraine. Der Angriff schockierte die Welt, doch er lag in den Tagen zuvor bereits in der Luft. Nun hat der Élyséepalast das Protokoll eines Telefonats zwischen dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin veröffentlicht. Das Telefonat fand vier Tage vor dem russischen Angriff statt – und zeigt, wie schon damals eine Befriedung aussichtslos erschien.