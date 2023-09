Dänemark, Deutschland und die Niederlande hatten ihre Zusammenarbeit im Februar beschlossen. Die ersten Leopard-1A5-Kampfpanzer aus Deutschland erhielt die Ukraine bereits im Juli. Am Dienstag kündigte die Bundesregierung an, zusammen mit Kopenhagen 90 weitere Panzer dieses Modells an Kiew zu liefern. Dänemark und die Niederlande hatten außerdem im April bekannt gegeben, der Ukraine insgesamt 14 Panzer des neueren Typs Leopard 2 zur Verfügung zu stellen. Kopenhagen bildet derzeit in Deutschland ukrainische Soldaten an den Panzern aus.