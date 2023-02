Großer Empfang für die ersten Leoparden in der Ukraine. Per Tieflader kamen die vier Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an, begleitet vom polnischen Premierminister Mateusz Morawiecki. Wie hoch die symbolische Bedeutung der Panzer ist, zeigt der Blick aufs ukrainische Empfangskomitee. Neben Premier Denys Schmyhal reiste auch Verteidigungsminister Oleksij Resnikow an.

OT Denys Schmyhal, ukrainischer Premierminister

"Wir sind der polnischen Nation und der Regierung dankbar. Ich persönlich will mich dem polnischen Premierminister anschließen und euch danken, ihr jungen Verteidiger der Ukraine. Danke euch, Ruhm der Ukraine!"

Klitschko, veröffentlichte dieses Video – das ihn an Bord eines Leopard-2-Panzers zeigt, möglicherweise auf dem Truppenübungsplatz Munster in Niedersachsen.

OT Wladimir Klitschko, Ex-Boxweltmeister

"Vor einem Jahr hätte ich niemals gedacht, dass ich diese Katze mal fahren würde. Ein Jahr Krieg in der Ukraine, ein Jahr des Leidens und ein Jahr, in unsere Willensstärke größer geworden ist als je zuvor. So stark wie dieser Panzer. Danke Deutschland, danke an die freie Welt. Ruhm der Ukraine, Ruhm den Helden."

Blick dorthin, wo modernes Kriegsgerät so dringend gebraucht wird wie nirgends sonst. Eine ukrainische Einheit in der Nähe von Bachmut. Noch immer halten die ukrainischen Truppen die Stadt, aber der Druck durch die russichen Angreifer ist groß. Angriff folgt auf Angriff. Augenzeugen beschreiben die Lage als "Hölle auf Erden".

OT Mykhailo, Artillerieschütze

"Wir brauchen mehr Waffen, mehr als alles andere. Mehr Panzer, Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge. Wir haben die Erfahrung, aber nicht die Ausrüstung, um den Feind zu vertreiben."

OT Stanislav, Kommandeur

"Krieg ist schwierig. Viele Leute sterben. Wir wissen, wofür wir kämpfen. Jeder Krieg hat seinen Preis. Wir zahlen den Preis. Wir kämpfen für den Frieden."

Mehrere Länder, darunter Deutschland, hatten zuletzt zugesagt, mehr Panzer an die Ukraine abzugeben. Nun sind es über 30, genug um ein Bataillon auszurüsten – doch angesichts der Länge der Front und des Ausmaßs der Kämpfe keine Zahl, die für sich genommen den Krieg entscheidend beeinflussen wird.