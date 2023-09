Für mehr als vier Millionen ukrainische Kinder und Jugendliche beginnt traditionell am 1. September das neue Schuljahr. Der sechsjährige Ulas besucht in Kiew künftig die erste Klasse in einer Lehranstalt mit eigenem Luftschutzkeller.

Klarysa Krychenko, Mutter:

»Das wird wohl unsere Routine in den nächsten Jahren sein. Ich weiß nicht, ob der Krieg bald enden wird, wir müssen uns der Realität stellen. Also habe ich eine Schule gewählt, die meinen Vorstellungen entspricht.«

Mit Ausnahme der frontnahen Gebiete findet der Unterricht vielerorts wieder in Präsenz statt. Kiew hat mit rund 25.000 Erstklässlern dabei fast das Vorkriegsniveau erreicht. Gerade erlebt die ukrainische Hauptstadt die massivsten russischen Luftangriffe seit Monaten. Trotzdem herrscht bei den Kindern Vorfreude.

Reporter: »Was würdest du gerne in der Schule lernen?«

Ulas Krychenko, Erstklässler:

»Wie das Meer Wellen macht. Wie ein Schiff auf dem Wasser schwimmen kann.«

»Hier ist die Ukraine. Und da ist Russland. Das ist die Ukraine, und das ist Russland. Russland ist sehr groß, das größte Land der Erde. Ich möchte, dass wir gewinnen.«

Reporter: »Bist du bereit für die Schule?«

Ulas Krychenko, Erstklässler: »Ja.«

Millionen Menschen, vor allem Mütter und Kinder, waren nach Beginn des russischen Angriffs vor 18 Monaten aus der Ukraine geflohen. Viele, darunter auch Ulas und seine Mutter, sind inzwischen zurückgekehrt – auch weil sie befürchten, dass ihre Kinder keine ukrainische Bildung erhalten oder später gar nicht in ihre Heimat zurückkehren wollen.

Klarysa Krychenko, Mutter:

»In jedem Fall geht es um das Wohl meines Kindes. Wenn es von seinem Vater, seinen Großmüttern und Großvätern getrennt ist, ist das schwer für das Kind. Es versteht nicht, warum das passiert.«

Nach Angaben von Unicef sind im Krieg bislang mehr als 1300 Schulen in der Ukraine zerstört worden. Die anhaltenden Angriffe Russlands führten zudem dazu, dass nur rund ein Drittel der schulpflichtigen Kinder regelmäßig in Präsenzunterricht gehen könne.

Regina de Dominicis, Unicef:

»Erst letzte Woche waren auch Lehrer unter den Opfern eines Angriffs auf ein Wohngebiet in der Stadt Romny. Der Angriff zerstörte eine Schule, in der Lehrer das neue Schuljahr vorbereiteten. Am selben Tag wurde ein Kindergarten in der Stadt Cherson attackiert. Diese sinnlosen und rücksichtslosen Angriffe führen dazu, dass viele ukrainische Kinder verängstigt sind und keinen sicheren Ort zum Lernen haben.«

Zu Beginn des zweiten Schuljahres im Krieg ist offensichtlich, was Eltern und Lehrende sich wünschen: Die Kinder sollen zur Schule gehen können – und dabei so sicher sein wie möglich. Die Großstadt Charkiw in der Nordostukraine hat zum Schutz vor russischen Raketen unterirdische Klassenräume eingerichtet – in U-Bahnhöfen. In 60 solcher Räume sollen insgesamt mehr als 1000 Kinder in Präsenz am Unterricht teilnehmen können. Sie sollen irgendwann einmal die Zukunft der Ukraine mitgestalten.