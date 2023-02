Zugleich jährt sich am 24. Februar der Beginn der russischen Invasion in die Ukraine. Selenskyj warnte vor einer demonstrativen Aktion der russischen Seite. »Viele Berichte deuten darauf hin, dass die Besatzer im Februar etwas Symbolisches tun wollen, um sich für ihre Niederlagen im vergangenen Jahr zu rächen«, sagte Selenskyj am Sonntagabend in seiner täglichen Videoansprache.