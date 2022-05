Mehr als 48 Stunden lang waren sie unterwegs: 101 Evakuierte aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal in Mariupol sind am Dienstag in Saporischschja angekommen. Wochenlang waren sie auf dem Industriegelände eingeschlossen und russischem Beschuss ausgesetzt. Hunderte Zivilisten befinden sich noch immer dort.

Thore Schröder, DER SPIEGEL

»Um 16.30 etwa fuhren dann vier Stadtbusse auf das Gelände und es stiegen 69 Menschen aus, darunter nur Frauen, Kinder und Alte. Nur denen war es erlaubt, das Gelände von Azovstal auch zu verlassen. Und als diese Menschen ausgestiegen waren und in der Sonne standen, war ihnen die Erleichterung anzusehen und als wir sie dann fragten, was sie als nächstes machen wollen, was ihr erster großer Wunsch ist, konnten das viele gar nicht sagen, beziehungsweise haben sie dann gesagt, dass das Einzige, was sie sich jetzt wünschen, ist zu schlafen, ordentlich zu essen und sich zu duschen.«

Die russischen Besatzer überprüften genau, wer gehen darf und wer nicht. Evakuierte berichte von stundenlangen Durchsuchungen, bei denen sie sich ausziehen mussten und auf Narben, Tattoos und Scheuerspuren untersucht wurden. Laut russischen Angaben befinden sich noch rund 2.000 Soldaten in dem Stahlwerk. Ihre Frauen und Angehörigen protestieren für ihre Rettung.

Tatyana, Evakuierte

»Wie ein Mädchen sagte: "Wir können ein neues Leben beginnen. Aber das will ich nicht! Die früheren Seiten meines Lebens waren so sauber und leicht. Ich möchte zu meinen Seiten zurückkehren. Aber ich verstehe, dass das nicht mehr möglich ist. Aber jetzt muss ich ein neues Kapitel aufschlagen, das meiner Familie, und neue Seiten meines Lebens schreiben".«

Das Industriegelände in Mariupol wurde am Mittwoch erneut verheerend attackiert. Dennoch stellte Moskau weitere Evakuierungen von Zivilisten in Aussicht.