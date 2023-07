Explosionen erhellen den Nachthimmel von Makijiwka – Bilder, veröffentlicht von den ukrainischen Streitkräften. Sie sollen einen Angriff der Ukrainer auf ein Treibstoff- oder Munitionslager in der von Russland besetzten Stadt in der Region Donezk zeigen. Seit Wochen versuchen die Ukrainer, die Stadt zurückzuerobern. Nach eigenen Angaben haben die Streitkräfte in Makijiwka eine »gesamte russische Formation« ausgelöscht. Was das konkret bedeutet, ist unklar.

Auch 16 Monate nach Beginn von Russlands Angriffskrieg gehen die Kämpfe im ganzen Land unerbittlich weiter. In Lwiw, im Westen der Ukraine, war am frühen Donnerstagmorgen die Lage noch unübersichtlich. Wieder einmal hat hier eine russische Rakete die Stadt erreicht und mehrere Menschen getötet.

Andrij Sadowyj Bürgermeister:

»Viele Wohnungen wurden beschädigt, über 50, in vielen Häusern sind Fenster herausgesprengt worden, viele Autos wurden zerstört, etwa 50 Autos. Rettungsdienste arbeiten vor Ort, denn es ist möglich, dass sich noch Menschen unter den Trümmern befinden.«

Neben dem Wohnblock soll laut ukrainischen Behörden auch wichtige Infrastruktur beschädigt worden sein. Währenddessen findet in diesen Stunden ein Psychokrieg um das Atomkraftwerk in der Nähe von Saporischschja statt: Die Ukrainer warnen vor einem unmittelbar bevorstehenden russischen Terroranschlag auf das von Russland besetzte Kraftwerk. Die Russen wiederum behaupten: Die Ukrainer wollen das AKW beschießen. Die Internationale Atomenergie-Organisation sagt, Inspekteure hätten vor Ort bisher keinen Sprengstoff gefunden, verlangt jetzt aber Zugang zu den Dächern, um diese auf Minen prüfen zu können. In der rund 50 Kilometer entfernten Stadt geht das Leben weiter, doch die Angst der Einwohner vor einer nuklearen Katastrophe ist da.

Olena Havrylenko, Einwohnerin:

»Ich habe eine kleine Tasche mit Kleidung vorbereitet, falls ich die, die ich trage, wegwerfen muss. Medikamente und Dokumente habe ich jetzt bei mir. Und Wasser und ein paar medizinische Gesichtsmasken, das war's.«

Ihor, Einwohner:

»Wenn die Behörden eine Massenevakuierung ankündigen, werden wir natürlich mit den wenigen persönlichen Gegenständen, die wir haben, gehen. Als wir aus Enerhodar fliehen mussten, gingen wir fast mit leeren Händen. Deshalb würden wir einfach wieder gehen, obwohl wir das natürlich nicht wollen.«

Elena, Einwohnerin:

»Wir verfolgen das genau wie jeder hier in Saporischschja. Ich persönlich glaube nicht, dass sie es in die Luft jagen werden. Oder besser gesagt: Wenn sie etwas in die Luft jagen, wird es ein Terroranschlag sein, der die Menschen erschrecken soll. Ich glaube nicht, dass es ein Strahlungsleck oder etwas anderes geben wird, das Auswirkungen auf uns haben könnte.«

Anton Savchenko, Einwohner:

»Ich verfolge die Nachrichten, und natürlich hoffe ich, dass sich alles zum Guten wenden wird. Mit Kernenergie macht man keine Späße. Wir hatten das schon einmal, es ist einfach etwas Schreckliches. Wir hoffen, dass nichts Schlimmes passieren wird.«

Das AKW in Saporischschja ist das größte Europas. Bemühungen, eine entmilitarisierte Zone um das Kraftwerk einzurichten, liefen bislang ins Leere.

Derweil gingen in Lwiw am Morgen die Aufräumarbeiten nach dem nächtlichen Angriff weiter. Hier hofft man, im Laufe des Tages noch Überlebende aus den Trümmern zu bergen. Am Donnerstagmorgen sprachen die Behörden von mindestens vier Toten.