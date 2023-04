Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge am Dienstag wieder damit begonnen, Strom nach Europa zu exportieren. Der Inlandsbedarf sei zu 100 Prozent gedeckt, sagte Energieminister Herman Haluschtschenko in einem Interview mit der Nachrichtenagentur The Associated Press. Somit könnten auch die Ausfuhren in Nachbarländer wieder aufgenommen werden. Die Ukraine verfüge dank der »gigantischen Arbeit« ihrer Ingenieure und internationalen Partner über Reserven für den Export.